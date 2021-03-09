Лига Европы

Экс-наставник "горняков" прокомментировал предстоящую игру его бывшей команды.

Незадолго до первого противостояния римской Ромы и донецкого Шахтера в раунде 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА итальянское издание Corriere dello Sport обратилось к румынскому наставнику киевского Динамо Мирче Луческу, который ранее работал главным тренером "горняков", с просьбой поделиться информацией относительно украинской команды.

"Рома и Шахтер — две отличные команды. Это будет сбалансированная игра с примерно равными, 50 на 50, шансами на успех. Может быть, чуть большее преимущество будет на стороне римлян.

У Шахтера все еще есть в составе большие футбольные таланты. В свое время, мы с бразильцами открыли целый цикл, который клуб продолжает и до сих пор. Им будет сложно в полузащите без травмированных Степаненко и Малышева, однако у них есть Маркос Антонио и Алан Патрик на замену.

В то же самое время, я слежу за матчами Серии А. Рома нынче проходит этап роста, у нее интересная молодежь, а Фонсека добивается хороших результатов. Думаю, что ему стоит обратить внимание на старую гвардию Шахтера, ведь они еще полностью конкурентоспособны и имеют достаточно опыта, благодаря которому можно достичь необходимого результата.

Паулу пришел в команду, которую полностью сформировал я. С его стороны было разумным шагом продолжать работу, не особо изменяя устоявшиеся модели", — приводит слова Луческу ресурс Giallorossi.net.

Отдельно наставник киевского Динамо упомянул Генриха Мхитаряна, который заиграл в Шахтере именно под его руководством: "Он отличный парень! Хороший друг. Я привел его к нам в клуб, когда он играл в другой команде из Донецка (Металлурге — ред.). Ему удается отличная карьера. В этой дуэли его присутствие на поле может сыграть решающую роль. Он хорошо знает Шахтер, но и знают о его способностях", — подытожил опытный румынский специалист.

Напомним, что ранее стала известна бригада арбитров, которые обслужат предстоящую игру на Стадио Олимпико.

Матч Рома — Шахтер состоится в ближайший четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.