Лига Европы

Игрок отсутствовал с конца прошлого лета.

Как сообщает официальный сайт испанского Вильярреала, левый защитник Альберто Морено сумел раньше запланированного срока восстановиться после тяжелого разрыва крестообразной связки левого колена, и уже приступил к полноценной работе на тренировочных занятиях своей команды.

28-летний испанский футболист перешел в состав "желтой субмарины" из английского Ливерпуля летом 2019 года, после чего принял участие в 19 поединках за прошлый сезон, однако в конце августа 2020 года получил повреждение в товарищеском матче против Тенерифе, в результате чего был вынужден перенести оперативное вмешательство в начале сентября.

Игрок перенес длительный процесс восстановления, и теперь проходит курс тренировочных занятий, однако его появление на поле в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА находится под большим вопросом в виду отсутствия практики в текущем сезоне.

Напомним, что ранее киевское Динамо узнало бригаду арбитров, которая будет обслуживать встречу на НСК Олимпийский, а сама игра запланирована на четверг, 11 марта. Начало в 19:55 по киевскому времени.