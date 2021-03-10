Лига Европы

Наставник Арсенала ответил на вопросы перед матчем Лиги Европы против Олимпиакоса.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы Арсенал ожидает противостояние с Олимпиакосом, который выбил "канониров" из розыгрыша еврокубка в прошлом сезоне. Главный тренер лондонского клуба Микель Артета посетил предматчевую пресс-конференцию, на которой рассказал о положении дел в команде.

"Не хочу думать о том, что у нас, возможно, не будет еврокубков в следующем сезоне. Я всегда настроен очень позитивно. Думаю, еще есть достаточно игр, в ближайших из которых нам нужно одержать четыре или пять побед подряд. Если мы сможем это сделать, то через две-три недели все будет выглядеть совсем иначе. Если мы этого не сделаем, очевидно, у нас не будет шансов, ведь ранее мы упускали возможности сделать все последовательно. Все зависит от нас. Я хочу думать о том, что у нас есть шанс. Если не придерживаться такого настроя, то невозможно чего-то достичь".

"Может ли эта неделя стать определяющей для Арсенала в сезоне? Мы думаем об этом каждую неделю. Очевидно, что нас ожидает непростой отрезок из четырех важных поединков, в каждом из которых нам нужно побеждать. Такова наша реальность и с таким настроем мы к ней подходим".

"Что касается Олимпиакоса, в прошлом сезоне тот вылет очень истощил нас на эмоциональном уровне. Во время игры были постоянные американские горки. Все могло закончиться красиво, но именно нас ожидал жестокий сценарий. Я думаю, что эмоционально потребовалось некоторое время, чтобы поднять моральный дух команды и некоторых людей, потому что это было очень болезненный удар", — приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Напомним, матч Олимпиакос — Арсенал состоится завтра, 11 марта, в 22:00 по киевскому времени. Параллельно с этим противостоянием пройдет гостевая встреча донецкого Шахтера с Ромой, а немногим ранее, в 19:55, Динамо Киев примет на своем поле Вильярреал.