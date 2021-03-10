Лига Европы

Хавбек "горняков" рассказал о предстоящем поединке против Ромы.

Полузащитник донецкого Шахтера Алан Патрик прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала Лиги Европы против итальянской Ромы.

"Рома — хорошая итальянская команда. Знаем, что она сильна физически, отлично обороняется, дает не так много свободных зон. На предыгровых тренировках мы стараемся максимально подготовиться и нейтрализовать сильные стороны соперника. У нас есть план на игру. В Риме нужно провести хороший поединок".

"Рома, как и Интер, действует в три защитника. Римляне любят использовать подачи в штрафную, мы должны быть к этому готовы. Это сильный коллектив, борется в Италии за наивысшие места. У них большие игроки, большие звезды. Знаем это, но, считаю, нужно прежде всего оценивать силу команды, а не отдельных игроков".

"Стиль игры Фонсеки в Роме? Тактические изменения есть. Как я сказал, они действуют в три центральных защитника, чего в Шахтере не было. Но некоторые принципы являются составляющими его игры. Думаю, можем этим воспользоваться, ведь мы поработали с ним. Уверен, проведем хороший поединок".

"Будет круто увидеться Паулу Фонсекой, но эта игра так же важна, как и остальные поединки Лиги Европы. Мы сконцентрированы на нашей цели – выйти в 1/4 финала. К тому же предстоит только первый матч, не нужно забывать об ответной встрече", — приводит слова Патрика официальный сайт "горняков".

Матч Рома — Шахтер состоится на Стадио Олимпико в Риме в четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.