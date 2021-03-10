Лига Европы

Главный тренер Ромы прояснил ситуацию с нападающим.

На предматчевой пресс-конференции накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера Паулу Фонсека огорчил поклонников украинской команды.

"Эдин Джеко провел тренировку в среду, поэтому сможет принять участие в поединке в четверг", – сказал главный тренер Ромы.

Также Фонсека подтвердил, что восстановился защитник Роджер Ибаньес.

Матч 1/8 финала Лиги Европы Рома — Шахтер состоится в четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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