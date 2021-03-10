Главный тренер Ромы прояснил ситуацию с нападающим.
Эдин Джеко, Getty Images
10 марта 2021, 17:38
На предматчевой пресс-конференции накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера Паулу Фонсека огорчил поклонников украинской команды.
"Эдин Джеко провел тренировку в среду, поэтому сможет принять участие в поединке в четверг", – сказал главный тренер Ромы.
Также Фонсека подтвердил, что восстановился защитник Роджер Ибаньес.
Матч 1/8 финала Лиги Европы Рома — Шахтер состоится в четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.