Лига Европы

Главный тренер Ромы поделился своим мнением о сопернике.

Паулу Фонсека считает, что его преемник Луиш Каштру изменил игру Шахтера, но от этого команда не стала слабее.

"Я хорошо знаю Шахтер, это команда, созданная для такого уровня — Лиги чемпионов и Лиги Европы, – цитирует тренера Ромы официальный сайт Шахтера. – Предстоит сложный матч, ведь в контратаках Шахтер один из сильнейших в Европе".

"В команде остались те же футболисты, то модуль игры, тактика, поменялись. Я использовал 4-2-3-1, а теперь 4-1-4-1. У Шахтера очень хороший тренер, команда играет по-новому".

"Шахтер имеет свою философию игры, а сложнее всего действовать против команд, которые демонстрируют свой футбол, свое видение".

"Могу сказать, что и Рома тоже изменилась. Мы улучшили взаимодействие в обороне, что видно по результатам. Мы концентрировались на том, чтобы не давать сопернику владеть мячом и спокойно выходить в фазу атаки".

Матч 1/8 финала Лиги Европы Рома — Шахтер состоится в четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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