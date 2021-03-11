Лига Европы

Хавбек Шахтера высказался о предстоящем матче против Ромы в Лиге Европы.

В рамках первого матча на стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА донецкий Шахтер на поле Стадио Олимпико в столице Италии будет противостоять римской Роме. Центральный полузащитник "горняков" Майкон поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Все мы, которые работали с Фонсекой, желаем ему удачи, но не в этом поединке. Сейчас важно, чтобы Шахтер победил и прошел в следующий этап Лиги Европы".

"Рома — очень сильная команда, которая хорошо играет в Серии А. Также они достойно себя показывают в Лиге Европы. Мы знаем силу итальянских команд и понимаем с какими сложностями мы столкнемся, но мы готовы к этому".

"Мы приехали сюда побеждать. Знаем, что будет сложно, понимаем, что игра состоит з двух матчей, но Шахтер много работает ради того, чтобы побеждать", — заявил Майкон в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Рома — Шахтер состоится в четверг, 11 марта, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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