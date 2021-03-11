Лига Европы

Наставник Динамо высказался о предстоящем матче Лиги Европы против Вильярреала.

Динамо примет на своем поле Вильярреал в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу поделился ожиданиями от предстоящего поединка, высказав при этом мнение о нынешнем наставнике "желтой субмарины" Унаи Эмери.

"Я очень хорошо знаю Эмери. Это очень хороший тренер, тактически сильный, который тщательно готовиться к каждому матчу. Его команда играет в очень сильном испанском чемпионате и прекрасно выступает в еврокубках".

"Вильярреал всегда доходит до решающих стадий — так в прошлом году они уступили Валенсии в четвертьфинале, но и у нас есть сильные стороны. Мы молодые и амбициозные, удерживаем лидерство в чемпионате и это нас мотивирует. Жду на очень интересное, захватывающее и достойное противостояние", — заявил Луческу в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Динамо Киев — Вильярреал состоится сегодня, 11 марта, в 19:55 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.

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