Лига Европы

"Шпоры" добыли победу в первом матче.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы Тоттенхэм дома обыграл Динамо Загреб (2:0).

Кейн вывел Тоттенхэм вперед на 25-й минуте игры. Ламела шикарно прошел защитников Динамо и пробил в штангу, но мяч отлетел на Кейна, которому оставалось не промазать по пустым воротам.

Второй мяч "шпоры" забили на 75-й минуте. Кейн получил мяч ы штрафной площади и сильно пробил из под защитника в дальний угол ворот Ливаковича, 2:0.

Тоттенхэм - Динамо Загреб

Голы: Кейн, 25, 70

Тоттенхэм: Льорис, Санчес, Орье, Дэвис, Дайер, Ндомбеле (Хейбьерг, 72), Алли (Бергвейн, 64), Сиссоко, Ламела (Бэйл, 64), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 64), Кейн (Винисиус, 84).

Динамо Загреб: Ливакович, Лауритсен, Теофиль-Катрин, Ристовски, Леовац, Иванушец, Якич, Маер (Кастрати, 64), Адеми, Оршич (Атьемвен, 64), Петкович (Гавранович, 78).

Предупреждения: Дайер, Адеми, Иванушец, Санчес, Хейбьерг.