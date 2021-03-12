Лига Европы

Football.ua анализирует первый матч 1/8 финала Лиге Европы, в котором киевское Динамо уступило в Киеве Вильярреалу.

Динамо оставило неоднозначное впечатление, проиграв в первом матче 1/8 финала Лиги Европы испанскому Вильярреалу.

*В материале использованы статистические показатели аналитической компании Instat.

Накануне встречи главный вопрос был в том: успеет ли Виктор Цыганков восстановиться после повреждения? Таки успел. Динамо выстроилось традиционно 4-2-3-1. У Унаи Эмери также было все в порядке с составом. Испанский специалист выставил оптимальную схему 4-4-2 с ассиметричными краями защиты. Правый защитник Хуан Фойт редко подключался к атакам команды, оставляя фланг для Самуэля Чуквуезе. А вот левый защитник Альфонсо Педраса занимал максимально широкую и высокую позицию на фланге, а крайний полузащитник — Ману Тригерос — чаще смещался в полуфланг.

Таким образом, в фазе позиционной атаки испанцы перестраивались на схему с тремя защитниками. Педраса поднимался высоко по флангу, играя на позиции крайнего полузащитника. Тригерос уходил в полуфланг, на позицию инсайда. На острие был Алькасер, немного под ним располагался Морено, а на противоположном фланге находился Чуквезе.

Что касается построения атак Динамо в начальной стадии, то здесь все выглядело очень неплохо. Вильярреал — не та команда, которая высоко прессингует и не дает коротко разыгрывать от своих ворот. Портал markstats подсчитал, интенсивность прессинга Вильярреала на чужой половине поля. Показатель PPDA равен в среднем 15,3.

То есть, при коротком розыгрыше от своих ворот Динамо чувствовало себя комфортно, неплохо контролируя мяч в первых двух третях. Испанцы в среднем за владение позволяли сделать около 15 передач. В подтверждение этому тезису посмотрим еще на показатели, которые дает Instat. Их статистика несколько проще: Вильярреал 8 раз шел в высокий прессинг и при этом лишь две попытки давления закончились успехом.

Рисунок игры Динамо при Мирче Луческу напрямую зависит от качественного контроля мяча. Во вчерашней игре киевляне выдали 87% точности передач. У испанцев немного хуже — 85%. Хозяева неплохо переходили с мячом на чужую половину поля серией коротких средних передач. Динамо с мячом входило в финальную треть поля 34 раза, испанцы — 35. В штрафную площадь соперника — 14 раз, испанцы — 19. Вроде бы и преимущество Вильярреала не громадное. Но вопрос в том, как это владение превратить в голевые моменты или же хотя бы просто в удары по воротам?

Один из трендов в этой игре, который хочется выделить у Динамо. Это перегруз левого фланга и резкий перевод на правый, где в одиночестве несколько раз оказывался Томаш Кендзера. На 34 минуте именно такая длительная атака со стягиванием большинства игроков к левому флангу развернулась диагональю от Шапаренко на польского защитника и тот идеально прострелил на Цыганкова. К сожалению, Виктор из очень хорошей позиции не попал как следует по мячу.

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Но таких моментов как у Цыганкова было крайне мало. Все свое владение, вхождения с мячом в штрафную площадь Динамо конвертировало всего лишь в 3 удара из пределов штрафной площади — очень не густо.

К тому же, Instat подсчитал, что все 7 ударов Динамо потянули в сумме на 0,69 баллов по метрике хG. Ну и не забываем, что киевляне ни разу не пробили в створ ворот. Тем не менее, предпосылок для голевых моментов было достаточно. Вспомните хотя бы выпад 4 в 3 от Динамо, когда Родригес попросту засунул на ход Шапаренко и загубил атаку.

Динамо не хватало интересных решений в финальной трети, обостряющих пасов, своевременного обыгрыша один в один, а иногда и попросту точных передач.

Вильярреал не показал чего-то сверхъестественного в позиционном нападении — 54 позиционные атаки и лишь 3 завершились ударами. У Динамо в отчетной игре всплыла уже давно известная проблема — игра в обороне при стандартных положениях. Если честно, не совсем понятны слова Сергея Сидорчука сразу после матча: "Кидать сейчас камни в огород Динамо за то, что плохо играли при стандартных положениях, нельзя".

Мирча Луческу объяснил пропущенные голы после стандартов отсутствием опыта.

"Невнимательность и отсутствие опыта. У наших молодых защитников нет должного опыта, поэтому их застают врасплох более опытные футболисты. Сейчас сложно что-то комментировать, нужно смотреть. В первом голе мы потеряли игроков, а во втором Бущан должен был выйти на подачу. Он среагировал на первый удар, защитники должны были подстраховать. Нам нужно было перекрывать эти подачи, мы знали, что они хорошо играют головой. У них группа из 4-5 игроков, которые очень сильны при стандартах, особенно вверху".

Однако до матча с Динамо в Лиге Европы Вильярреал забил два гола после розыгрышей стандартов. В испанской Примере команда Унаи Эмери забила 34 гола, из них лишь два после стандартных положений!

Здесь же Динамо пропускает дважды после стандартов вторым темпом. Невнимательность и потеря концентрации? Могло, к слову, пропустить еще больше... Вот один из вопиющих примеров.

Динамо могло пропустить и 3-4 гола. Отрезок после второго пропущенного мяча мог стать и вовсе фатальным. Хозяева пропустили несколько быстрых выпадов, раз за разом оставляя свободные зоны. Правда, Луческу среагировал и выпустил Шепелева и Андриевского в центр поля.

Динамо выдало не самый плохой свой матч. Да, не хватало изобретательности в финальной трети поля. К тому же, всплыли проблемы на стандартных положениях. Все это наводит на мысль, что 1/8 финала Лиги Европы — это некий потолок для этого Динамо.

Алексей Мацкевич, Football.ua