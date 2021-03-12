Лига Европы

Бразилец дал комментарий после игры в Риме.

Защитник донецкого Шахтера Исмаили прокомментировал поражение от Ромы в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (3:0).

"Очень сильный соперник физически. Соперник перекрывал все наши атаки, это усложнило нашу игру. У нас были очень большие сложности с начинаем атак, особенно на левом фланге, где опекали один в один. Это усложнило нашу задачу.

Мы не смогли организованно разыгрывать мяч и развивать атаки. После первого тайма скорректировали некоторые детали, тогда уже начался более-менее наш футбол.

В первом голе была моя ошибка, я неправильно прочитал игру. Это вопрос выбора. К сожалению, я сделал неправильный выбор".

Обзор матча Рома — Шахтер

"Я не знаю, что сегодня произошло с судейством. Было очень много фолов со стороны соперника. Нам фактически не давали играть.

Мы пытались организовать нашу игру, а они фолили. Если бы арбитр остановил игру в моменте с пропущенным голом, все было бы по-другому.

0:3 – это слишком тяжелый результат. Мы хотели добиться положительного результата, но такое случается. Соперник очень серьезный, но мы будем бороться до последнего", — сказал Исмаили в эфире программы Шлях до Гданська.

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