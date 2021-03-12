Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Шахтер в рамках поединка 1/8 финала Лиги Европы отправился в гости к Роме и потерпел разгромное поражение.

Подопечные Луиша Каштру пропустили гол в первой половине игры, а во втором тайме раскрылись и получили еще два.

Обзор матча:

Рома — Шахтер 3:0

Голы: Пеллегрини, 23, Эль Шаарави, 73, Манчини, 77



Рома: Лопес — Манчини, Кумбулла, Кристанте — Карсдорп, Вильяр, Диавара (Ибаньеса, 79), Спинаццола (Б. Перес, 79) — Пеллегрини (К. Перес, 78), Педро (Эль Шаарави, 62) — Мхитарян (Майораль, 34).



Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили — Майкон — Тете (Коноплянка, 86), Марлос (Маркос Антонио, 86), Алан Патрик (Судаков, 79), Тайсон (Соломон, 79) — Мораес (Дентиньо, 76).



Предупреждения: Кумбулла, Манчини — Алан Патрик, Майкон, Тайсон