Лига Европы

36-летний ветеран провел 114-й поединок в еврокубках.

Вчера, 11 марта, прошел первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между Олипиакосом и Арсеналом, в котором лондонская команда обыграла греков со счетом 3:1.

По информации Get French Football News, для полузащитника Олимпиакоса Матье Вальбуэна этот поединок стал 114-м в еврокубках. По этому показателю 36-летний француз опередил легендарного французского хавбека Лилиана Тюрама, который сыграл 113 матчей в Европе.

Впереди перед Вальбуэна семь французских игроков, которые провели больше матчей в еврокубках, чем он. Возглавляет этот список Тьерри Анри, на счету которого 140 поединков, а за ним в топ-3 находятся Клод Макелеле (129) и Карим Бензема (129).

Видеообзор матча Олимпиакос — Арсенал можно посмотреть на Football.ua.

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