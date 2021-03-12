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Славия - Рейнджерс, ФК Рейнджерс
12 марта 2021, 10:38
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы пражская Славия на своем поле расписала мировую с шотландским Рейнджерсом. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Хозяева открыли счет уже в дебюте поединка, когда на седьмой минуте отметился Станчу. Ответного гола пришлось ждать недолго — на 36-й минуте Хеландер восстановил равенство на табло.
Видео голов и обзор матча:
Славия — Рейнджерс 1:1
Голы: Станчу, 7 — Хеландер, 36
Славия: Коларж, Боржил, Зима, Ба, Голеш, Провод, Станчу (Лингр, 76), Олайинка (Масопуст, 46), Кудела, Кухта (Дорли, 71), Сима.
Рейнджерс: Макгрегор, Хеландер, Баришич, Голдсон, Паттерсон, Арибо (Руф, 81), Камара (Зунгу, 88), Хаджи (Арфилд, 63), Дэвис, Кент, Морелос.
Предупреждения: Баришич, Дэвис, Зима.