Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Лиги Европы.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы пражская Славия на своем поле расписала мировую с шотландским Рейнджерсом. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет уже в дебюте поединка, когда на седьмой минуте отметился Станчу. Ответного гола пришлось ждать недолго — на 36-й минуте Хеландер восстановил равенство на табло.

Видео голов и обзор матча:

Славия — Рейнджерс 1:1

Голы: Станчу, 7 — Хеландер, 36

Славия: Коларж, Боржил, Зима, Ба, Голеш, Провод, Станчу (Лингр, 76), Олайинка (Масопуст, 46), Кудела, Кухта (Дорли, 71), Сима.

Рейнджерс: Макгрегор, Хеландер, Баришич, Голдсон, Паттерсон, Арибо (Руф, 81), Камара (Зунгу, 88), Хаджи (Арфилд, 63), Дэвис, Кент, Морелос.

Предупреждения: Баришич, Дэвис, Зима.