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Команда из Глазго оформила чемпионство за шесть туров до конца сезона.

Рейнджерс под руководством Стивена Джеррарда досрочно стал чемпионом шотландской Премьер-лиги.

Это произошло за шесть туров до конца чемпионата Шотландии и после того, как сегодня, 7 марта, Селтик в гостях не смог обыграть Данди Юнайтед (0:0), что означало, что он потерял все шансы на чемпионство, даже математические.

Подопечные 40-летнего англичанина набрали 88 очков по итогам 32 матчей и теперь они опережают "кельтов" на 20 баллов.

Для Джеррарда это первый трофей в качестве работы главным тренером. Он начал свой путь в Рейнджерс летом 2018 года и два последних сезона заканчивал с серебряными медалями.

Таким образом, Рейнджерс впервые за 10 лет с сезона-2010/11 стал чемпионом страны, прервав серию Селтика, которая длилась девять лет. Для "джерс" это титул стал уже 55-м в истории, что является рекордом чемпионата Шотландии.

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