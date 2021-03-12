Лига Европы

Наставник Вильярреала высказался о победе над Динамо в матче Лиги Европы.

Динамо потерпело домашнее поражение от Вильярреала в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы, пропустив в свои ворота два безответных мяча. Главный тренер "желтой субмарины" Унаи Эмери поделился эмоциями от положительного результата своей команды.

"Киевское Динамо — лидер украинской Премьер-лиги, и я отношусь с огромным уважением к этой команде, в составе которой немало качественных игроков. Поэтому мы собирались защитить себя от опасных исполнителей Динамо и противопоставить им наши лучшие качества, создать как можно больше голевых моментов и пытаться их использовать. Подчеркиваю, что мы очень уважаем Динамо, поэтому знали, что эти 90 минут не будут для нас легкой прогулкой".

"Еще раз хочу подчеркнуть, что отношусь с большим уважением и к Динамо, и к другим украинским клубам, выступающим в еврокубках. В свое время, работая в Севилье, я встречался с Днепром, а также играл с Шахтером под руководством Мирчи Луческу. Сегодня этот тренер, который много сделал для европейского футбола, возглавляет киевское Динамо. Нам удалось показать достаточно серьезную игру, но не хочу этим обесценивать соперника. Мы серьезно отнеслись к этому матчу".

"Динамо — это команда высокого уровня. И киевляне также показали серьезную игру в сегодняшнем матче. В составе соперников достаточно динамичные игроки, которые на многое способны. Поэтому у нас нет полной уверенности перед ответным матчем на домашнем поле. Просто сегодня мы смогли показать свою игру", — приводит слова Эмери официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Брюгге вы можете на Football.ua.