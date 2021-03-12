Лига Европы

Хавбек "горняков" высказался о поражении от Ромы в первом матче Лиги Европы.

Шахтер в рамках поединка 1/8 финала Лиги Европы отправился в гости к Роме и потерпел разгромное поражение, пропустив в свои ворота три безответных мяча. Полузащитник "горняков" Георгий Судаков поделился эмоциями от неудовлетворительного результата в исполнении его команды.

"Конечно, мы все расстроены, но это еще не конец. Есть вторая игра. У нас есть менталитет победителей и все надеются на ответный матч".

"Мы проиграли игру за 4 минуты, Рома быстро забила два мяча. На следующей неделе попытаемся отыграться, еще ничего не потеряно", — заявил Судаков в программе Футбол NEWS.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча.

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