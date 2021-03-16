Лига Европы

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Шахтер — Рома.

В рамках ответного противостояния на стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА донецкий Шахтер на поле НСК Олимпийский в столице Украины будет противостоять римской Роме.

Напомним, что первая игра, которая проходила на поле Стадио Олимпико, завершилась победой "волков" со счетом 3:0.

Стоит отметить, что предстоящий поединок станет восьмым в истории взаимоотношений данных клубов (три победы итальянцев и четыре победы украинцев).

Матч Шахтер — Рома состоится 18-го марта, начало встречи — в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.