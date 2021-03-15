Лига Европы

Украинский клуб встретится с итальянским в Лиге Европы УЕФА.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы донецкий Шахтер сыграет против римской Ромы. "Волки" в домашней игре на Стадио Олимпико в Риме сделали себе хороший задел, обыграв "горняков" со счетом 3:0.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка Шахтер — Рома будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи запланировано на 19:55 по киевскому времени.

Что говорили после первого матча?

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру: "Сбалансированная игра во втором тайме, у обеих команд были моменты. Во втором тайме мы начали доминировать. Были моменты, чтобы забить гол, но Рома убила игру за 4 минуты.

Мы пропустили гол с углового. Во время второго пропущенного мяча арбитр вроде бы должен был дать свисток.

На тот момент игра отключилась, разбалансировалась. Это были фатальные 4 минуты. Результат очень несправедлив.

Мы хотели контролировать игру. Этот этап турнира состоит из двух матчей, поэтому мы хотели забить".

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека: "Мы были уверены, что Шахтер будет так играть. Они очень сильны, и мы хорошо подготовились, ждали подходящего момента для выпада. Это было очень хорошее выступление.

Это была непростая игра. Я очень хорошо знаю Шахтер, это очень качественная команда, и он не просто обыграл Реал Мадрид в этом сезоне, он дважды сыграл вничью с Интером.

Они очень сильны в контратаке, но мы не давали им много возможностей для этого. Я очень счастлив и горжусь тем, что являюсь тренером Ромы, я люблю город и болельщиков. Все знают, что здесь непросто, но важно сохранять равновесие в хорошие и плохие моменты".

Защитник Шахтера Николай Матвиенко: "Соперник хорошо изучил нас и перекрыл. Тренер Ромы хорошо знает нас — из-за этого были сложности. Когда пропускали второй и третий голы, наверное, немного выключились, расслабились, потеряли концентрацию.

В частности, третий гол — наша старая проблема, стандарт".

Защитник Ромы Джанлука Манчини: "Важно то, что мы смогли выиграть со счетом 3:0 и при этом не пропустили. У нас есть огромное желание продолжать выступать в еврокубках и играть большие матчи.

В первом тайме я почувствовал дискомфорт, но он не усилился, поэтому не было причин уходить, и я смог забить третий гол.

Прошу прощения за желтую карточку — мне надо стать лучше в этом аспекте и других областях на моей позиции. Однако, я чувствую, что добился прогресса по сравнению с прошлым годом.

После поражения от Милана мы кое-что изменили и это улучшило нашу уверенность в следующих трех играх. Раньше мы пропускали много голов из-за собственных ошибок, а сейчас их гораздо меньше".