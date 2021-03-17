Лига Европы

Хавбек Шахтера высказался об ответном поединке против Ромы в Лиге Европы.

Шахтер провел открытую тренировку перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с Ромой. Первая встреча этих команд в Италии завершилась для "горняков" разгромным поражением со счетом 0:3, однако полузащитник Маркос Антонио надеется, что его команде удастся перевернуть ход противостояния в ответном поединке.

"Готовимся наилучшим образом. Результат сложный, но мы постараемся исправить все, что делали не так в первой встрече".

"К сожалению, в Риме провели не очень хороший матч и потерпели поражение с достаточно тяжелым счетом, но сейчас знаем соперника лучше и попытаемся развернуть все в свою пользу. Не сказал бы, что это невозможно", — приводит слова Маркоса Антонио официальный сайт Шахтера.

Ответный матч Шахтер — Рома состоится в четверг, 18 марта. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.