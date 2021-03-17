Лига Европы

Наставник "горняков" высказался об ответном матче Лиги Европы против Ромы.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы Шахтер встретится с Ромой на стадионе НСК Олимпийский. Главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру посетил предматчевую пресс-конференцию, во время которой ответил на вопросы журналистов касательно предстоящего противостояния с "волками".

"Говоря от лица всех тренеров, могу с уверенностью сказать: никто не сможет создать на меня давления сильнее, чем я сам. Есть моя ответственность, это ответственность моей профессии. Мы ее принимаем такой, какая она есть. Больше всего давления исходит от меня самого.

"Что касается первого матча, который прошел в Риме, нам будет очень непросто. Мы знаем, что завтра нас ожидает сложный поединок. Но мы постараемся сделать все, чтобы ухватиться за возможность отыграться".

Когда мы проигрываем, то все всё знают. Когда выигрываем — знает только тренер.

"Все мы знаем, как играют другие команды. Все тренеры знают, как играют их соперники. Все знают, как играют Манчестер Сити, Ливерпуль, Реал Мадрид. Наверное, мой подопечный имеет в виду, что соперники знали, как противостоять тому, что мы подготовили. Но тогда почему в течение 25 минут второго тайма мы имели полное преимущество? Как же мы тогда обыграли Реал или Десну? В наши дни люди много читают, смотрят телевизор, фильмы. Но иногда лучше закрыться от внешнего мира".

"Когда мы проигрываем, то все всё знают. Когда выигрываем — знает только тренер. Странно. Видимо, это какое-то правило футбола. Ничего страшного. Мы продолжим жить по этим правилам".

"Верю ли я в чудеса? Я отвечу на ваш своим вопросом. Вы были в Загребе? Вы видели игру? На 90-й минуте вы думали, что мы можем сравнять счет? Нет? Ну вот и ответ, я его дал. Только это была работа, это не было чудом. В футболе такое бывает. Мы верим в то, что мы делаем. Я верю в свою работу. Весь мир вокруг меня может быть против, но я буду верить".

Меня не интересует чужое мнение. Я сконцентрирован на своей работе.

"Я очень сконцентрирован на своей работе. В мире часто обсуждается, что говорят другие. Меня не интересует чужое мнение Но люди не говорят, что они думают, не говорят это от себя. Я думаю, что мы должны говорить то, что мы думаем. Отражать это в себе. Нам сложно, это правда. Но почему мы не можем все поменять? Это вызов для игроков, они это понимают. Если мы проиграем — поздравлю Рому. Это футбол. Или мы, или они. Посмотрим".

"С Паулу Фонсекой мы пересекались несколько раз в карьере. Когда я работал в Порту, он пришел в этот клуб. Это был его первый большой шаг. Мы были знакомы и раньше. Мы пересекались на встречах и общались практически каждый день. Обсуждали футбол, делились мнениями. Он был главным тренером первой команды, я возглавлял дубль".

"Потом, когда Паулу не все устроило в его тогдашней работе, он ушел из Порту, и я заменил его на посту тренера первой команды. Потому мы встретились уже в Киеве, когда он уходил в Рому, а я пришел в Шахтер. Несмотря на разницу в возрасте, мы хорошо общались и дружили", — заявил Каштру на предматчевой пресс-конференции.

Ответный матч Шахтер — Рома состоится в четверг, 18 марта. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.