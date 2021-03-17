Лига Европы

Украинский вратарь прокомментировал слухи, связывающие его с возможным переездом в итальянскую Серию А.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы донецкий Шахтер встретится с римской Ромой на стадионе НСК Олимпийский.

Накануне этой встречи итальянские журналисты из TuttoMercatoWeb.com пообщались с Анатолием Трубиным, заявив, что в Италии юного голкипера "горняков" называют "украинским Джанлуиджи Доннаруммой".

"На меня это никак не влияет, — признается Трубин. — Доннарумма — это Доннарумма, Трубин — это Трубин. Я — не Доннарумма из Украины. Я — это не кто иной, как украинский Трубин".

Также 19-летний украинец прокомментировал трансферные слухи, которые связывают его с интересом со стороны двух миланских грандов — Милана и Интера.

"Я думаю, что это просто слухи, и они меня не интересуют. Что касается меня, я сосредоточен исключительно на своих выступлениях за Шахтер".

"Я тренируюсь и много работаю каждый день, чтобы совершенствоваться и расти. Сейчас не самое лучшее время думать о трансферных слухах", — заявил Анатолий Трубин.

Напомним, ответный матч Шахтер — Рома состоится в четверг, 18 марта. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.