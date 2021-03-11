Украина

Специалист поделился подробностями интереса клубов к украинскому вратарю.

Помощник директора по футболу Шахтера Карло Николини высказался о голкипере "горняков" Анатолии Трубине.

- Вы бы удивились, если бы такой клуб как Милан заинтересовался Трубиным?

– Это не удивило бы меня, потому что по Трубину мы уже получили несколько предложений не только от итальянских команд. Из Серии А два предложения, но это не Милан.

Мы их отклонили, потому что предлагали даже не половину того, сколько может стоить Трубин, как мы думаем. Трубина можно оценить, учитывая, что это очень молодой вратарь с опытом игры в ЛЧ и ЛЕ, в чемпионате на высоком уровне, а также игрок сборной, – приводит слова Николини TMW.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает украинского голкипера в 7 миллионов евро.

Ранее Трубин в негативном ключе высказался о качестве газона на стадионе имени В. Лобановского, где "горняки" играли против Олимпика.

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