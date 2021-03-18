Лига Европы

Скромная команда Диего Мартинеса продолжает свой путь в еврокубках, преодолев норвежский барьер.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы испанская Гранада в гостях минимально уступила норвежскому Мольде со счетом 1:2.

Норвежцы открыли счет в матче первыми благодаря автоголу в исполнении Хесуса Вальехо. Это подарило норвежцам, но все их усилия были сведены на нет результативным ударом от 35-летнего ветерана Гранады Роберто Сольдадо в середине второго тайма. Под занавес матча Хестад реализовал пенальти и принес победу хозяевам.

Таким образом, благодаря победе в домашнем матче со счетом 2:0, Гранада пробилась в четвертьфинал Лиги Европы.

Мольде — Гранада 2:1 (первый матч 0:2)

Голы: Вальехо, 29 (автогол), Хестад, 89 (с пенальти) — Сольдадо, 72

Мольде: Линде — Риса (Хеуген, 77), Грегерсен (Синьян, 46), Бьорнбак, Педерсен — Эйкрем, Эурснес, Брейвик (Хуссайн, 82) — Андерсен (Кнудтсон, 77), Сигурдарсон (Фофана, 63), Хестад

Гранада: Силва — Диас, Санчес, Дуарте, Вальехо (Перес, 83) — Гоналон (Брайс, 76), Монторо (Мачис, 83) — Кенеди, Эррера, Пуэртас — Молина (Сольдадо, 64)

Предупреждения: Риса — Диас