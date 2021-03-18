Лига Европы

Голкипер "горняков" высказался о вылете своей команды из второго по престижности еврокубка.

Шахтер завершил участие в Лиге Европы, во второй раз потерпев поражение от Ромы в рамках 1/8 финала. Голкипер донецкого клуба Анатолий Трубин поделился эмоциями от неудовлетворительного результата в исполнении своей команды.

"Мы хотели выиграть, старались изо всех сил, бились до последней секунды. Тренер в перерыве говорил, что нужно продолжать играть в таком ключе. Я считаю, что первый гол надломил психологически".

"Мы неплохо провели Лигу чемпионов. Нам по силам было пройти дальше в Лиге Европы, но в этих двух матчах мы уступили Роме", — заявил Трубин в эфире программы Шлях до Гданська.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Рома вы можете смотреть на Football.ua.

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