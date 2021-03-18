Лига Европы

Защитник "горняков" прокомментировал поражение от римлян.

Шахтер в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы повторно уступил Роме и прекратил участие в турнире.

Сергей Кривцов считает, что "горнякам" было сложно повлиять на итоговый результат противостояния.

"Нам было трудно что-то изменить после 0:3 в первом матче. Но мы старались и хотели сегодня победить. Пробовали забить [быстрый гол], но Рома очень хорошо оборонялась.

Сами они не ошибались, а мы не заставили их ошибиться", — приводит слова Сергея Кривцова официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги Европы между Шахтером и Ромой.