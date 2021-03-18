Лига Европы

Команда Стивена Джеррарда провалила ответный домашний поединок против чешской команды.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы шотландский Рейнджерс уступил пражской Славии со счетом 0:2 и вылетел из розыгрыша турнира.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте поединка, когда результативным ударом отметился Питер Олайинка.

После этого во втором тайме команда Стивена Джеррарда осталась вдевятером после двух удалений за 11 минут. Сперва на 62-й минуте Кемар Руф получил прямую красную карточку за грубую игру, а на 73-й минуте Леон Балогун получил вторую желтую карточку и также был удален с поля.

Таким шансом был грех не воспользовался и уже через минуту Николае Станчу удвоил преимущество Славии, что похоронило все надежды для чемпиона Шотландии после ничьи 1:1 в первой игре.

Рейнджерс — Славия 0:2

Голы: Олайинка, 15, Станчу, 74

Рейнджерс: Макгрегор — Баришич, Голдсон, Балогун, Паттерсон (Симпсон, 78) — Камара, Дэвис (Иттен, 83), Арфилд (Руф, 55) — Кент (Райт, 83), Арибо, Морелос (Зунгу, 82)

Славия: Коларж (Вагнер, 65) — Боржил, Дели, Кудела — Сима, Дорли (Кухта, 58), Громада (Голеш, 58), Станчу (Лингр, 90), Ба — Провод, Олайинка (Масопуст, 58)

Предупреждения: Балогун, Камара, Арибо, Голдсон — Дорли, Дели, Кудепа