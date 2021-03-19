Завершились все ответные поединки стадии 1/8 финала Лиги Европы.
Игроки загребского Динамо, Getty Images
19 марта 2021, 00:12
Сегодня прошли все ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы, благодаря чему стали известны все участники четвертьфиналов второго по престижности еврокубкового турнира.
К сожалению, украинские команды Динамо и Шахтер закончили свои выступления в еврокубках, уступив Вильярреалу и Роме соответственно.
В 1/4 финала Лиги Европы сыграют:
Арсенал
Динамо Загреб
Гранада
Рома
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
Славия Прага
Аякс
Напомним, жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы пройдет в пятницу, 19 марта, в 14:00 по киевскому времени.
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