Лига Европы

Завершились все ответные поединки стадии 1/8 финала Лиги Европы.

Сегодня прошли все ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы, благодаря чему стали известны все участники четвертьфиналов второго по престижности еврокубкового турнира.

К сожалению, украинские команды Динамо и Шахтер закончили свои выступления в еврокубках, уступив Вильярреалу и Роме соответственно.

В 1/4 финала Лиги Европы сыграют:

Арсенал

Динамо Загреб

Гранада

Рома

Вильярреал

Манчестер Юнайтед

Славия Прага

Аякс

Напомним, жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы пройдет в пятницу, 19 марта, в 14:00 по киевскому времени.

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