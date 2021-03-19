Лига Европы

Защитник "горняков" выразил недовольство работой арбитров.

Шахтер в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы повторно уступил Роме и прекратил участие в турнире.

Николай Матвиенко после матча выразил недовольство работой судейской бригады в своем Instagram-аккаунте.

Украинский защитник задался вопросом: "Зачем нам нужен VAR?". Он остался недоволен эпизодом, когда его дернули за плечо в чужой штрафной площади.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги Европы между Шахтером и Ромой.