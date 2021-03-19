Лига Европы

Наставник "волков" поделился своими эмоциями после победы над Шахтером в Лиге Европы.

Главный тренер итальянской Ромы Паулу Фонсека прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против донецкого Шахтера (2:1).

"С одной стороны, я очень рад тому, что появилась возможность еще раз посетить Украину. Для меня это второй дом. Мне приятно находиться в этой атмосфере и видеть вас. С другой стороны, было очень и очень сложно играть против Шахтера, против своих друзей, соперничать с людьми, которые очень много дали мне в жизни. Но если говорить об эмоциях, опять же, мне было очень приятно сегодня оказаться в Киеве.

Читайте также: Чемпион Украины следующего сезона не выйдет напрямую в групповой этап ЛЧ

Матчи с украинскими командами в будущем? Да, конечно. Единственное, я больше не хотел бы встречаться с Шахтером. Но в принципе мне приятен любой визит в Украину. Я понимаю, что в текущем розыгрыше этого уже не случится, но в дальнейшем – почему бы и нет? Главное, только чтобы это был не Шахтер. Большое спасибо! Мне было очень приятно вернуться сюда и увидеть всех вас", — приводит слова Фонсеки официальный сайт "горняков".

Видеообзор матча Шахтер — Рома можно посмотреть на Football.ua.