Лига Европы

Голкипер Динамо прокомментировал вылет из Лиги Европы.

Динамо Киев повторно уступило Вильярреалу в рамках 1/8 финала Лиги Европы и выбыло из розыгрыша турнира.

Голкипер Георгий Бущан прокомментировал матч и подвел итог еврокубковому сезону.

"Мы профессионалы, и прекрасно понимаем, что без поражений в футболе не бывает. В принципе, как и по жизни. Поэтому надо как можно быстрее забывать об этом поединке, предварительно проанализировав его, и двигаться дальше.

Что вспоминается в первую очередь в завершившемся для нас евросезоне, если подводить его итог? В первую очередь, это домашняя победа над Ференцварошем, позволившая нам пройти в еврокубковую весну, также поединки с «Брюгге» на предыдущей стадии Лиги Европы. Могу сказать, что заметен значительный прогресс, если сравнивать с командой даже полугодичной давности, но останавливаться на этом не стоит.

Я играл одну игру против каталонцев, и, наверное, она была действительно самой тяжелой для меня. Потерпели обидное домашнее поражение, хоть и после первого тайма была нулевая ничья… Но ничего страшного, это футбол, тоже опыт, который необходимо принять", — приводит слова Бущана официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Вильярреал — Динамо вы можете на Football.ua.