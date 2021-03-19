Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

В ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы Вильярреал на своем поле уверенно обыграл киевское Динамо (2:0) и пробился в четвертьфинал турнира.

"Желтая субмарина" активно начала домашний поединок и уже на 13-й минуте подача с фланга привела к пропущенному мячу от Морено после удара головой. Затем на 36-й минуте Морено вновь огорчил Бущана и оформил дубль.

Таким образом, Вильярреал забил четыре безответных мяча в ворота киевлян за два матча и добыл путевку в следующую стадию турнира.

Видео голов и обзор матча:

Вильярреал — Динамо Киев 2:0

Голы: Морено, 13, 36



Вильярреал: Асенхо — Фойт (Гаспар, 62), Альбиоль, Мори, Педраса — Тригерос (Коста, 78), Капу, Парехо — Морено (Раба, 79), Бакка (Пино, 62), Чуквезе (Баэна, 71).



Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота (Попов, 83), Миколенко (Сидклей, 83) — Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 65) — Цыганков (Супряга, 46), Буяльский, Де Пена — Родригес (Леднев, 65).



Предупреждения: Тригерос, Парехо.