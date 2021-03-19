Лига Европы

Динамо Киев повторно уступило Вильярреалу в рамках 1/8 финала Лиги Европы и выбыло из розыгрыша турнира.

Защитник испанской команды Рауль Альбиоль считает, что Динамо заставило его команду потрудиться.

"Я очень рад победе. Соперник заставил нас постараться. Теперь в турнире восемь команд, все они хороши, так что нам будет непросто, но мы будем двигаться от матча к матчу.

В следующем раунде вновь выложимся по максимуму", — приводит слова Рауля Альбиоля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Вильярреал — Динамо вы можете на Football.ua.