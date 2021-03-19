Лига Европы

Авторитетный статистический портал оценил игру футболистов.

Динамо Киев повторно уступило Вильярреалу в рамках 1/8 финала Лиги Европы и выбыло из розыгрыша турнира.

Худшим игроком киевлян в данном поединке стал Томаш Кендзера, игру которого Whoscored оценил в 5,8 балла. Лучшим, в свою очередь, оказался Виталий Миколенко — 6,6 балла.

Самым значимым игроком матча стал нападающий Вильярреала Жерар Морено, который заработал 8,2 балла.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Вильярреал — Динамо вы можете на Football.ua.