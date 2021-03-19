Лига Европы

Наставник "бело-синих" вылете своей команды из Лиги Европы.

Динамо Киев повторно уступило Вильярреалу в рамках 1/8 финала Лиги Европы и выбыло из розыгрыша турнира. Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу поделился эмоциями от результата данного противостояния, который стал неудовлетворительным для его команды.

"Счет абсолютно справедливый. Играла очень опытная команда против молодого коллектива. Мы пока не готовы противостоять командам уровня Вильярреала".

"Такие команды не прощают — мы допустили две ошибки в центральной зоне и пропустили два мяча. Тем не менее это был хороший опыт для Динамо. Мы играли на высоком уровне и не опозорились", — заявил Луческу в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Вильярреал — Динамо вы можете на Football.ua.

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