Лига Европы

Полузащитник "горняков" высказался о вылете своей команды из второго по престижности еврокубка.

Шахтер завершил участие в Лиге Европы, во второй раз потерпев поражение от Ромы в рамках 1/8 финала.

Полузащитник донецкого клуба Жуниор Мораес поделился эмоциями от неудовлетворительного результата в исполнении своей команды.

"Мы старались, действовали довольно агрессивно. К сожалению, нам не повезло где-то в моментах последней передачи. Отдавали себе отчет, что нужно забивать, но не получилось", — заявил Майкон в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Рома вы можете смотреть на Football.ua.

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