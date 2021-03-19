Полузащитник "горняков" высказался о вылете своей команды из второго по престижности еврокубка.
Майкон, ФК Шахтер Донецк
19 марта 2021, 14:59
Шахтер завершил участие в Лиге Европы, во второй раз потерпев поражение от Ромы в рамках 1/8 финала.
Полузащитник донецкого клуба Жуниор Мораес поделился эмоциями от неудовлетворительного результата в исполнении своей команды.
"Мы старались, действовали довольно агрессивно. К сожалению, нам не повезло где-то в моментах последней передачи. Отдавали себе отчет, что нужно забивать, но не получилось", — заявил Майкон в программе Футбол NEWS.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Рома вы можете смотреть на Football.ua.
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