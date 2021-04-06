Лига Европы

Футболист оскорбил финна Камара.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел расистский скандал, который произошел в матче 1/8 финала Лиги Европы между пражской Славией и шотландским Рейнджерсом.

Напомним, защитник Славии Ондржей Кудела оскорбил хавбека Рейнджерс Глана Камара, однако как позже признался, не на почве расизма.

Теперь Кудела пропустит один матч еврокубков из-за дисквалификации. Это постановили в УЕФА.

Таким образом защитник не сможет помочь своей команде в игре против Арсенала в рамках 1/4 финала Лиги Европы, который состоится в четверг, восьмого апреля.

Ранее сообщалось, что Капитан Селтика Браун поддержал Камара из Рейнджерс перед дерби.

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