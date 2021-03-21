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Полузащитник пострадал из-за расизма.

В рамках центрального матча 33-го тура чемпионата Шотландии Селтик в дерби встречался против Рейнджерс.

Отметим, что Рейнджерс уже обеспечил себе чемпионские медали впервые за 10 лет.

Перед матчем капитан "кельтов" Скотт Браун поддержал полузащитника команды из Глазго Глена Камара, который подвергся расистским оскорблениям в игре против Славии в Лиге Европы.

Напомним, игрок Славии Оджей Кудела оскорбил финского футболиста, после чего в тоннеле между футболистами началась драка.

Славия, в свою очередь, отвергла факт расизма, выступив с официальным заявлением на своем сайте, заявив, что Камара ударил в голову Куделу после игры.

Также в данном матче состоялся еще один неприятный эпизод, в ходе которого сильно пострадал вратарь Славии.