Лига Европы

Football.ua представляет анонс матчей четвертьфинала ЛЕ.

Вслед за Лигой чемпионов, возвращается и Лига Европы. Несмотря на вылет наших полпредов из второго по значимости еврокубка, меньше интересных событий в нем не стало. Давайте кратко оценим шансы на проход в полуфинал в каждой из четвертьфинальных пар.

Гранада – Манчестер Юнайтед



Четверг, 8 апреля, 22:00. Лос-Карменес, Гранада. Арбитр — Артур Диаш (Португалия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO.

Гранада стала настоящим приятным открытием текущего сезона Лиги Европы. Скромный испанский коллектив начал свое шествие по сетке второго еврокубка еще со стадии квалификации, а на предыдущих стадиях плей-офф выбил из турнира не только Мольде, но и Наполи. Тем не менее, сказка симпатичного коллектива Диего Мартинеса скорее всего завершится противостоянием с МЮ.

"Красные дьяволы" являются чуть ли не главным фаворитом этого розыгрыша, в 1/16, к слову, очень уверенно прошли Реал Сосьедад, разбив басков с общим счетом – 4:0, а затем взяли верх над Миланом. Манчестер Юнайтед явный фаворит, однако не стоит забывать о двух немаловажных вещах – 1) последней статистики встреч с испанскими коллективами, 2) традиционной мотивации команд с Пиренеев в еврокубках.

Три последних встречи в плей-офф обоих еврокубков с Барселоной и Севильей закончились вылетом манкунианцев, а в полуфинале сезона-2016/17 лишь невероятный промах Йона Гвидетти на последних минутах встречи на Олд Траффорд не позволил Сельте добыть путевку в финал.

Несмотря на это, класс игроков у МЮ заметно выше, да и о возможности завоевать первый трофей у руля МЮ для Оле Гуннара Сульшера также не стоит забывать.

Ориентировочные составы:

Гранада: Руй Силва – Вальехо, Домингуш Дуарте, Херман, Диас – Гоналон – Мачис, Эррера, Монторо, Кенеди – Сольдадо

Манчестер Юнайтед: Хендерсон – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Погба, Фред – Гринвуд, Бруну Фернандеш, Джеймс – Кавани

Не сыграют: Лосано, Милья, Соро, Суарес, Фулькье – Байи, Джонс, Марсиаль

прогноз 1:1

Арсенал – Славия Прага



Четверг, 8 апреля, 22:00. Лондон, Гранада. Арбитр — Андрес Экберг (Швеция). Прямая трансляция на телеканале Футбол 3 и сервисе MEGOGO.

А вот кому точно необходимо позарез побеждать в Лиге Европы, так это Арсеналу. "Канониры" практически потеряли даже математические шансы на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам текущей кампании, поэтому триумф во втором еврокубке будет иметь для них особую ценность.

Команда демонстрирует определенный прогресс под руководством Микеля Артеты, однако для полноценного рывка необходимо вернутся в ЛЧ. "Пушкари" уже который сезон ходят в числе главных фаворитов Лиги Европы, но всегда останавливаются в шаге, или нескольких шагах от успеха. К примеру, за последние годы они успели сыграть в финале против Челси, в случае прохода пражской Славии в третий раз за четыре года сыграют в полуфинале.

Единственная встреча этих соперников датирована 2007 годом, когда Арсенал попросту поиздевался над чешским коллективом на групповом раунде Лиги чемпионов, добыв победу со счетом 7:0. Однако это весьма далекое прошлое, а в настоящем подопечные Йиндржиха Трпишовски вполне способны бодаться на равных с более именитым соперником, так что оба поединка "канонирам" необходимо будет провести с максимальной самоотдачей.

Ориентировочные составы:

Арсенал: Лено – Бельерин, Холдинг, Габриэль, Седрик – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Виллиан – Обамеянг

Славия: Вагнер – Бах, Боржил, Зима, Масопуст – Холеш – Олайинка, Станчу, Провод, Сима – Кухта

Не сыграют: Д. Луис, Тирни – Беран, Ван Бюрен, Говорка, Дели, Качараба, Кудела, Траоре, Юсуф

прогноз 2:1

Аякс – Рома



Четверг, 8 апреля, 22:00. Амстердам, Нидерланды. Арбитр — Сергей Карасев (Россия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO.

Еще одним человеком, которому очень хотелось бы победить в Лиге Европы является Пауло Фонсека. Победа в турнире сможет спасти карьеру португальского наставника на Стадио Олимпико, а также позволить римлянам сыграть в Лиге чемпионов в будущем сезоне.

Аякс же может второй раз за пять лет сыграть в финале второго еврокубка. Интересный факт в пользу "евреев" заключается в том, что они выиграли десять домашних поединков кряду в ЛЕ, а в случае виктории над Ромой в первом матче повторят рекорд турнира.

Фаворита в этом противостоянии выделить сложно. "Волки" в этой кампании успешно справляются с равными по силам командами и аутсайдерами, но даже ослабленный летними потерями Зиеша и ван де Бека, а также дисквалификацией Онаны, Аякс может опустить шлагбаум перед итальянским клубом.

Коллективу Фонсеки может добавить оптимизма тот факт, что на групповом этапе текущего сезона Лиги чемпионов Аякс сумел набрать лишь одно очко во встречах с Аталантой.

Ориентировочные составы:

Аякс: Шерпен – Тимбер, Альварес, Мартинес, Тальяфико – Ренш, Гравенберх – Клаассен – Нерес, Тадич, Энтони

Рома: Пау Лопес – Манчини, Кристанте, Ибаньес – Бруну Перес, Верету, Вильяр, Спинаццола – Педро, Джеко, Пеллигрини

Не сыграют: Блинд, Онана, Стекеленбург – Дзаньоло, Карсдорп, Кумбулья, Мхитарян, Смоллинг, Эль-Шаарави

прогноз 3:2

Динамо Загреб – Вильярреал



Четверг, 8 апреля, 22:00. Максимир, Загреб. Арбитр — Даниэль Зиберт (Германия). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO.

Дерзкие и храбрые загребские динамовцы сотворили громкую сенсацию на стадии 1/8, прихлопнув Тоттенхэм со счетом 3:0 на своем поле после гостевых 0:2 в первом матче. Хет-триком, напомним, отметился Мислав Оршич.

Возможно, весомую роль сыграла недооценка соперника командой Жозе Моуриньо, но в случае с Вильярреалом это вряд ли повторится. "Подводники" попросту деклассировали киевских одноклубников хорватского чемпиона, а после камбэка "синих" со "шпорами" наверняка подойдут к ним с особой серьезностью.

В очередной раз говорить о "притяжении" коллективов Унаи Эмери ко второму еврокубку мы не будем, но в случае успешного прохождения загребского барьера путь "субмарины" к ее первому в истории финалу КУЕФА/Лиги Европы будет на расстоянии вытянутой руки.

Ориентировочные составы:

Динамо Загреб: Ливакович – Ристовски, Лауритсен, Теофиль-Катрин, Гвардиол – Якич, Адеми – Иванушец, Майер, Оршич – Петкович

Вильярреал: Асенхо – Фойт, Албиоль, Пау Торрес, Педраса – Чуквуезе, Капу, Парехо, Тригейрос – Морено, Алькасер

Не сыграют: Иборра, Эступинан (все Вильярреал)