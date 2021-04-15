Лига Европы

Наставник римского клуба высказался о предстоящей еврокубковой встрече.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился ожиданиями от ответного матча против Аякса в матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Возможно, это самый важный матч сезона на данный момент. Мы должны отдавать себе отчет в том, что нам противостоит сильная команда. Надо забыть результат первого матча. Но все это игроки знают.

Борьба еще не окончена. Нам надо провести еще один идеальный матч, чтобы пройти дальше", — сказал специалист.

Матч Рома — Аякс состоится сегодня, 15 апреля. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу "волков".

Ранее Паулу Фонсека прокомментировал победу над Аяксом.