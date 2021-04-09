Наставник итальянского клуба поделился своими мыслями о победе над Аяксом в Лиге Европы.
Паулу Фонсека, Getty Images
09 апреля 2021, 01:28
Главный тренер итальянской Ромы Паулу Фонсека прокомментировал победу над Аяксом в первом поединке 1/4 финала Лиги Европы (2:1).
"Это очень важная победа в чрезвычайно непростой для нас период. Это невероятно, Аякс — великолепная команда, в чем мы еще раз убедились. Вопрос о победителе в нашей паре остается открытым, здесь никаких сомнений. Однако это важнейший результат. Ребята понимали, что мы переживаем непростое время, и отдались без остатка. Мы верили, что способны на это", — приводит слова Фонсеки пресс-служба УЕФА.
Ранее сообщалось, что Рома прервала беспроигрышную серию Аякса из 24 матчей.
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