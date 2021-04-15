Лига Европы

Наставник Манчестер Юнайтед нестандартным образом подошел к ответу на животрепещущий вопрос.

Накануне ответного поединка между Манчестер Юнайтед и Гранадой в рамках четвертьфинала Лиги Европы УЕФА, в котором "Красным дьяволам" на своем поле предстоит отстоять добытую в Испании победу со счетом 2:0, главный тренер английской команды Оле-Гуннар Солскьяер пообщался с журналистами, которых интересовал главный вопрос текущего сезона — почему Юнайтед так неуверенно играет на своем поле, по сравнению с матчами на выезде?

"Знаете, мы думали над этим, — начал свой ответ норвежский наставник, — Этому действительно должно быть какое-то объяснение… Некоторые мои подопечные разделяют мнение о том, что им сложно принимать правильное решение по ходу игры на Олд Траффорд.

Причина проста — вы оборачиваетесь на поле в надежде заметить партнера, но на красном фоне сидений арены наши красные домашние футболки попросту теряются.

Конечно, мы пытались что-то с этим сделать. Кампания против расизма, кстати, очень помогла, потому что на сидения были одеты чехлы другого цвета, и они больше были красными. Однако, нашим результатам не должно быть никаких оправданий.

Знаете, если мы по ходу игры получим преимущество 4:0 по счету, нам ничего не придется делать для того, чтобы добиться итоговой победы. 0:0 — тоже результат, в какой-то степени.

К примеру, в домашней игре против Милана все к этому шло, но затем забили мы, а в концовке — они. В итоге, ничья 1:1, которая была уже не так выгодна нам. Я все еще считаю, что мы хорошо играем дома, но всегда чего-то не хватает", — подытожил норвежский специалист.

Матч Манчестер Сити — Гранада, состоится 15 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.