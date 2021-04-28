Лига Европы

Главный тренер "Желтой субмарины" — о грядущем матче против Арсенала.

Вильярреал сойдется в противостоянии с Арсеналом в рамках первого полуфинала Лиги Европы.

Унаи Эмери высоко оценил работу Артеты и умения футболистов, которые находятся в распоряжении Микеля.

"Все знают, насколько силен Арсенал. Артета и Арсенал — идеальная пара. Это превосходный тренер. Ясно видны его индивидуальность и четкая стратегия. У Арсенала много топ-игроков: Себальос, Эдегор, Сака, быстрые футболисты, как Обамеянг, и надежная оборона.

Матч станет тяжелым испытанием. Арсенал умеет действовать разнообразно, и нам надо быть готовыми к этому. Моя работа в Арсенале уже в прошлом. Я должен быть благодарен Арсеналу. Помню много хорошего о времени там", — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Вильярреал — Арсенал состоится завтра, 29-го апреля, в 22:00 по киевскому времени.