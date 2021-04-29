Лига Европы

"Красных дьяволов" ожидает встреча с Вильярреалом, где данная тенденция может либо продолжиться, либо прерваться.

В первом полуфинальном поединке Лиги Европы Манчестер Юнайтед примет на своем поле Рому.

Интересно, что "красные дьяволы" не знают поражений на Олд Траффорд в рамках полуфиналов еврокубков с тех пор, как в апреле 1997 года минимально уступили дортмундской Боруссии в Лиге чемпионов.

После этого Манчестер Юнайтед провел семь еврокубковых полуфиналов на своей арене, в четырех из которых одержал победы, а в трех остался довольствоваться ничейными результатами.

Напомним, что матч Манчестер Юнайтед — Рома состоится сегодня, 29 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.