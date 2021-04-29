Лига Европы

Французский хавбек сыграл рукой в полуфинале Лиги Европы против Ромы.

Поль Погба в матче с Ромой, Getty Images

Поль Погба в матче с Ромой, Getty Images

В первом полуфинальном поединке Лиги Европы Манчестер Юнайтед принимает на своем поле Рому, где по итогам первого тайма "красные дьяволы" уступают сопернику со счетом 1:2.

Один из своих голов римляне забили благодаря реализованному пенальти в исполнении Лоренцо Пеллегрини на 15-й минуте встречи.

Интересно, что данный одиннадцатиметровый был назначен из-за Поля Погба, который сыграл рукой в собственной штрафной.

Как сообщает Opta, французский хавбек стал виновником четырех пенальти из последних шести, которые были назначены в ворота манкунианцев.

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Манчестер Юнайтед — Рома вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.