Французский хавбек сыграл рукой в полуфинале Лиги Европы против Ромы.
Поль Погба в матче с Ромой, Getty Images
29 апреля 2021, 22:54
В первом полуфинальном поединке Лиги Европы Манчестер Юнайтед принимает на своем поле Рому, где по итогам первого тайма "красные дьяволы" уступают сопернику со счетом 1:2.
Один из своих голов римляне забили благодаря реализованному пенальти в исполнении Лоренцо Пеллегрини на 15-й минуте встречи.
Интересно, что данный одиннадцатиметровый был назначен из-за Поля Погба, который сыграл рукой в собственной штрафной.
Как сообщает Opta, французский хавбек стал виновником четырех пенальти из последних шести, которые были назначены в ворота манкунианцев.
Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Манчестер Юнайтед — Рома вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.