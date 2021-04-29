Лига Европы

Вильярреал справился с Арсеналом в домашнем поединке

Коллектив Артеты провалил первый тайм поединка, но сумел слегка улучшить свою положение перед ответной игрой во второй половине.

Вильярреал — Арсенал, Getty Images

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Вильярреал — Арсенал 2:1

Голы: Тригерос, 5, Альбиоль, 30 — Пепе, 73 (пен.)



Вильярреал: Рульи — Фойт (Гаспар, 70), Альбиоль, Торрес, Педраса (А. Морено, 81) — Парехо, Капу, Тригерос (Гомес, 81) — Ж. Морено, Алькасер (Коклен, 46), Чуквезе.



Арсенал: Лено — Чеймберс, Холдинг, Мари, Джака — Партей, Себальос — Смит-Роу (Эльнени, 90+5), Эдегор (Мартинелли, 63), Сака (Обамеянга, 85) — Пепе (Виллиан, 90+5).



Предупреждения: Торрес, Капу — Себальос, Партей



На 57-й минуте был удален Дани Себальос (Арсенал) (второе предупреждение). На 77-й минуте был удален Этьенн Капу (Вильярреал) (второе предупреждение).