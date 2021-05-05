Лига Европы 05 мая 2021, 16:59 Артета: Для некоторых игроков этот сезон может стать последним в Арсенале — для них важно выиграть Лигу Европы Наставник Арсенала высказал об ответном полуфинальном матче ЛЕ против Вильярреала. Микель Артета, Getty Images 05 мая 2021, 16:59 В ответном полуфинальном поединке Лиги Европы лондонский Арсенал примет на своем поле Вильярреал. Главный тренер "канониров" Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящего противостояния. "Это правда, по разным причинам для некоторых игроков нынешний сезон может стать последним в клубе. Я вижу, как много для них значит Лига Европы и как они хотят ее выиграть". "Пьер-Эмерик Обамеянг сыграл хорошо в воскресном победном матче с Ньюкаслом. Он чувствовал себя намного лучше, чем в предыдущие дни. Для Обамеянга было очень важно забить гол, так что сейчас у него все нормально. Это всего десятый еврокубковый полуфинал Арсенала, поэтому для нас это очень важный момент сезона", — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА. Напомним, матч Арсенал — Вильярреал состоится завтра, шестого мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:1 в пользу "желтой субмарины". Люди Микель Артета Команды Арсенал Вильярреал Источники Официальный сайт УЕФА Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте