"Пьер-Эмерик Обамеянг сыграл хорошо в воскресном победном матче с Ньюкаслом. Он чувствовал себя намного лучше, чем в предыдущие дни. Для Обамеянга было очень важно забить гол, так что сейчас у него все нормально. Это всего десятый еврокубковый полуфинал Арсенала, поэтому для нас это очень важный момент сезона", — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Арсенал — Вильярреал состоится завтра, шестого мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:1 в пользу "желтой субмарины".