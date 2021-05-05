Лига Европы

Наставник Ромы высказал об ответном полуфинальном матче ЛЕ против Манчестер Юнайтед.

В ответном полуфинальном поединке Лиги Европы римская Рома примет на своем поле Манчестер Юнайтед. Главный тренер "волков" Паулу Фонсека, которого в новом сезоне на этом посту сменит Жозе Моуриньо, поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Профессионализм — это священная ценность для меня. Я в порядке, как и в первый день приезда в этот клуб. Я мотивирован и хочу сделать все возможное для Ромы вплоть до последнего дня, пока я здесь нахожусь. Моуринью — высококлассный тренер. Он проведет здесь отличную работу".

"Для меня это не проблема, я переживаю этот момент с таким же профессионализмом, как и всегда. Откровенно говоря, нам уже давно пора расстаться с Ромой".

"Что касается самого матча, нужно оставаться реалистами. Конечно же, выиграть со счетом 4:0 — это сложнейшая задача. Однако я видел в футболе очень многое. Нет ничего невозможного", — приводит слова Фонсеки Football Italia.

Напомним, матч Рома — Манчестер Юнайтед состоится завтра, шестого мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 6:2 в пользу "красных дьяволов".