Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для ответного поединка полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют римская Рома и Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед в рамках ответного поединка Лиги Европы отправился в гости к Роме. Оле-Гуннар Солскьяер доверил место в основе Эрику Байи и Донни Ван Де Бееку.

Паулу Фонсека, в свою очередь, выставил с первых минут Педро, Манчини и Переса, а также перестроил игру команды на схему 4-2-3-1.

Рома: Миранте — Карсдорп, Смоллинг, Ибаньес, Бруно Перес — Кристанте, Манчини — Педро, Пеллегрини, Мхитарян — Джеко.

Запасные: Боэр, Фузато, Сантон, Майорал, Кумбулла, Бове, Кьерво, Дарбо, Залевски.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу — ван де Беек, Фред — Гринвуд, Фернандеш, Погба — Кавани.

Запасные: Грант, Хендерсон, Линделеф, Мата, Рашфорд, Диалло, Теллес, Матич, Туанзебе, Уильямс, Мактоминей, Эланга.

Матч Рома — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.