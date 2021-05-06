Стали известны стартовые составы команд для ответного поединка полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют римская Рома и Манчестер Юнайтед.
Эрик Байи, getty images
06 мая 2021, 21:08
Манчестер Юнайтед в рамках ответного поединка Лиги Европы отправился в гости к Роме. Оле-Гуннар Солскьяер доверил место в основе Эрику Байи и Донни Ван Де Бееку.
Паулу Фонсека, в свою очередь, выставил с первых минут Педро, Манчини и Переса, а также перестроил игру команды на схему 4-2-3-1.
Рома: Миранте — Карсдорп, Смоллинг, Ибаньес, Бруно Перес — Кристанте, Манчини — Педро, Пеллегрини, Мхитарян — Джеко.
Запасные: Боэр, Фузато, Сантон, Майорал, Кумбулла, Бове, Кьерво, Дарбо, Залевски.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу — ван де Беек, Фред — Гринвуд, Фернандеш, Погба — Кавани.
Запасные: Грант, Хендерсон, Линделеф, Мата, Рашфорд, Диалло, Теллес, Матич, Туанзебе, Уильямс, Мактоминей, Эланга.
Матч Рома — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.