Нападающий уже успел войти в историю.
Мейсон Гринвуд (справа), getty images
07 мая 2021, 01:32
Манчестер Юнайтед в рамках ответного поединка Лиги Европы отправился в гости к Роме и уступил со счетом 2:3.
Для Мейсона Гринвуда, который появился с первых минут поединка, эта встреча стала сотой в футболке "красных дьяволов".
Нападающий стал самым молодым (19 лет 217 дней) английским футболистом в истории манкунианцев, который достиг подобной отметки.
Среди игроков всех национальностей это третий показатель. Быстрее Гринвуда это удавалось Норману Уайтсайду (18 лет и 329 дней) и Джорджу Бесту (19 лет и 168 дней).