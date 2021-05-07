Лига Европы

Нападающий уже успел войти в историю.

Манчестер Юнайтед в рамках ответного поединка Лиги Европы отправился в гости к Роме и уступил со счетом 2:3.

Для Мейсона Гринвуда, который появился с первых минут поединка, эта встреча стала сотой в футболке "красных дьяволов".

Нападающий стал самым молодым (19 лет 217 дней) английским футболистом в истории манкунианцев, который достиг подобной отметки.

Среди игроков всех национальностей это третий показатель. Быстрее Гринвуда это удавалось Норману Уайтсайду (18 лет и 329 дней) и Джорджу Бесту (19 лет и 168 дней).